Lundi14Septembre : Blanquer répond aux adolescentes et les appelle à "s'habiller normalement"

"Il suffit de s’habiller normalement et tout ira bien", selon Jean-Michel Blanquer. Voilà ce qu'a déclaré le ministre de l'Education nationale ce lundi 14 septembre, jour de protestation des collégiennes et lycéennes contre les "tenues correctes exigées" par leurs établissements, qu'elles jugent sexistes.

Le mouvement #Lundi14Septembre ou #liberationdu14, parti des réseaux sociaux, appelait les adolescentes à se présenter à l'école habillées comme elles le souhaitaient. La semaine dernière, plusieurs histoires de jeunes filles renvoyées à cause de leurs tenues (mini-jupe, haut court) avaient circulé.

"Il est temps qu’on ait dans le pays, sur ce sujet, des positions équilibrées. Entre ceux qui veulent qu’on ne voit pas leurs visages et ceux qui veulent avoir des tenues de tout ordre, je pense qu’il y a simplement une sorte de grand bon sens qu’on doit avoir", a réagi le ministre de l'Education nationale. Selon lui, "les chefs d’établissement sont évidemment dans leur rôle à faire respecter des tenues normales."

Dans l'Éducation nationale, le contrôle des tenues vestimentaires relève des règlements intérieurs de chaque établissement. Mais leur interprétation reste floue et subjective.

"On doit se garder des extrémités, on doit être dans une position d’équilibre et de bon sens. Ce qui est dommage, c’est que l'on cherche toujours à opposer les gens les uns aux autres sur des sujets simples. Il suffit de s’habiller normalement et tout ira bien", a ajouté Jean-Michel Blanquer.