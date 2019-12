Antisémitisme : près de 130 universitaires juifs appellent à s'opposer à une résolution LaREM

Un collectif de 127 intellectuels juifs appelle l'Assemblée nationale à s'opposer à une proposition de résolution initiée par un député LaREM pour lutter contre de "nouvelles formes" d'antisémitisme, qui suscite des critiques jusque dans la majorité.

"Nous, universitaires et intellectuels juifs, d'Israël et d'ailleurs, dont beaucoup de spécialistes de l'antisémitisme et de l'histoire du judaïsme et de l'Holocauste, élevons notre voix contre cette proposition de résolution", écrit ce collectif dans une tribune publiée dans Le Monde daté du mardi 3 décembre. Parmi les signataires figurent plusieurs professeurs - ou ex-professeurs - en poste à Paris, Oxford (Angleterre), Princeton (Etats-Unis) ou encore Jérusalem.