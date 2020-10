Lutte contre l'islamisme : ce que proposent les Républicains et le Rassemblement national

Comment éviter qu'un tel drame se reproduise ? Trois jours après l'assassinat d'un professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine, la droite formule ce lundi quelques propositions. "Il faut fermer des mosquées radicalisées, des salles de prière non officielles et radicales, expulser des imams étrangers qui sont radicalisés, expulser des fichés S qui sont une menace et une atteinte à l’ordre public en France", a estimé Damien Abad sur LCI.

Le patron des députés LR souhaite également "dissoudre les associations qui prêchent pour l’islamisme radical et sanctionner judiciairement celles et ceux qui s’expriment en toute impunité sur les réseaux sociaux". Aussi, "il y a une réflexion à avoir sur notre droit d’asile. Le statut de réfugié, lorsqu’il est attribué automatiquement, pose question. Il nous faut maîtriser nos flux migratoires car aujourd'hui on a un enjeu d’intégration qui est fondamental. Cet échec d’intégration conduit à une radicalisation d’un certain nombre de personnes".