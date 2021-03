Lutte contre l'islamisme : Gérald Darmanin envisage la réouverture de la mosquée de Pantin

La mosquée avait été fermée le 21 octobre dernier par le préfet, sur instruction du ministre de l'Intérieur. Deux jours plus tôt, Gérald Darmanin avait indiqué sur TF1 avoir "demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de fermer la mosquée" à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire tué à Conflans-Sainte-Honorine. Selon le ministre, "son dirigeant avait relayé le message qui consistait à dire que ce professeur devait être intimidé, en relayant d'ailleurs l'adresse du collège". Autre cause de la fermeture : la présence d'un imam formé au Yémen et accusé par les autorités d'être "impliqué dans la mouvance islamiste".

Depuis cette sanction et l'échec de deux recours en justice, le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc, avaient conditionné toute réouverture anticipée de la mosquée, avant le début du ramadan (mi-avril), aux départs de M'hammed Henniche et de l'imam Ibrahim Doucouré, pourtant déjà écarté. Le recteur, qui a toujours nié les penchants islamistes que lui prêtent le gouvernement, s'est résolu dimanche à démissionner pour "sauver le bail emphytéotique de la nouvelle mosquée" et afin "que les fidèles puissent retrouver leur mosquée", dont la réouverture était jusqu'ici programmée au 15 avril.