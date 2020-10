Lutte contre l'islamisme : Gérald Darmanin demande la fermeture de la mosquée de Pantin

L'annonce de la fermeture de cette mosquée intervient alors que des opérations de contrôles quotidiens visant des structures ou personnes soupçonnées de liens avec la mouvance islamiste ont été ordonnées par les autorités. "Le président de la République nous a demandé d'accélérer un certain nombre d'opérations", a détaillé le ministre. La veille, Emmanuel Macron a réuni ses ministres autour d'un Conseil de défense pour établir des mesures et des "actions concrètes" pour lutter contre le terrorisme et la haine en ligne. "Il y a eu aujourd'hui 34 opérations de police lancées. Elles ont donné lieu à des juridicisations pour plusieurs d'entre elles. (...) Elles ont comme but premier : faire que la sidération change de camp". Depuis 2017, "356 lieux de radicalisation ont été fermés", a fait savoir Gérald Darmanin, et plus de "411 étrangers fichés islamistes" ont été expulsés.