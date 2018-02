Lutte contre la fraude fiscale : qu'est-ce qui a changé depuis l'affaire Cahuzac ?

Le procès en appel de Jérôme Cahuzac s'est ouvert ce lundi à Paris. En première instance, l'ancien ministre du Budget a été condamné à trois ans de prison ferme pour ses comptes cachés à l'étranger. Cette affaire de fraude fiscale avait provoqué une véritable déflagration dans la première moitié du quinquennat de François Hollande. Depuis, plusieurs mesures ont été adoptées pour qu'un tel scandale ne se reproduise plus.



