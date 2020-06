Lutte contre la haine en ligne : le Conseil constitutionnel censure la loi Avia

C'est un revers pour la députée LaREM Laetitia Avia et le gouvernement. Dans une décision rendue publique jeudi 18 juin, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer le cœur de la loi contre la haine en ligne qu'elle portait, jugeant que certaines nouvelles obligations à la charge des opérateurs de plateformes internet, tels que les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche, étaient attentatoires à la liberté d'expression et de communication.

Il s'agissait de la mesure phare de la loi, qui avait déjà suscité un tollé lors de son passage au Sénat, et que les sénateurs avaient rejeté en commission en décembre dernier. Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que "le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi", écrivent les Sages dans leur rapport.

Le Conseil constitutionnel a également censuré la disposition prévoyant un retrait en une heure pour les contenus terroristes ou pédopornographiques en cas de notification par les autorités publiques. Ces deux censures entraînent mécaniquement celles d'autres articles du texte destinés à accompagner la mise en oeuvre de ces obligations de retrait.