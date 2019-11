Lutte contre les violences faites aux femmes : suivez les annonces d'Edouard Philippe

La consécration de deux mois de réflexion : Edouard Philippe annonce ce lundi 25 novembre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les féminicides, suite au Grenelle contre les violences conjugales. Ses déclarations sont très attendues en cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. D'autant plus après le succès de la marche de ce samedi 23 novembre, ayant réuni 49 000 personnes à Paris, selon le cabinet Occurrence et 150 000 personnes en France selon le collectif #NousToutes.

"Ces mesures doivent être l'électrochoc dont notre société a besoin et doivent "constituer un socle sur lesquelles nous allons pouvoir construire", a expliqué le Premier Ministre. Pour commencer, "pour traiter les violences à la racine dès le plus jeune âge", le gouvernement souhaite agir à travers l'éducation. "Nous devons systématiser la dénonciation de cette violence, nous devons dire très tôt que ce n'est pas possible, il faut que ce soit une évidence. Il ne faut jamais rien céder, ne jamais rien excuser, et alors les comportements peuvent changer. La violence physique et psychologique ne peut être envisagée, nous devons le dire, l'école doit le dire, les associations doivent le dire et tout le monde doit s'en faire l'écho. Pour cela nous allons proposer aux enseignants une formation obligatoire à l'égalité entre les filles et les garçons. Nous allons également instaurer un conseil de l'égalité une fois par an dans les collèges et les lycées. Nous devons éradiquer dans nos inconscients tout ce qui peut nourrir le sexisme ordinaire."

Les mesures du gouvernement visent ensuite "à garantir le plus haut degré de protection envers les victimes". Edouard Philippe a assuré que "il sera désormais possible de joindre le 3919, 24h/24 et 7 jours/7" car "chaque minute compte". Le Premier ministre s'est réjouit que le numéro d'urgence soit de plus en plus connu et efficace, assurant que depuis le début du Grenelle, le 3919 reçoit 600 appels par jour, contre une centaine auparavant. "Nous créerons 80 postes supplémentaires dans les commissariats pour la prise en charge de ces femmes battues."

"Dans la majorité des cas, les femmes qui appellent cherchent à quitter le logement", a expliqué Edouard Philippe. S'il a assuré que le gouvernement augmenterait les capacités des hébergements d'urgence pour les accueillir, il a également mis l'accent sur la nécessité "du suivi et de la prise en charge des auteurs", estimant que "trop longtemps cet aspect a été mis de côté". "Mon objectif est d'essayer d'apporter une réponse complète et efficace pour éviter les récidives. A coté de l'accompagnement des victimes, il faut orienter les auteurs vers les spécialistes, psychologues, addictologues." Pour cela, le gouvernement s'inspirera "d'initiatives locales très efficaces recensées par le Grenelle" et lancera prochainement "un appel à projet pour que soit crées des centres d'accueil de conjoints violents dans chaque région". Ces centres d'accueils, en plus de permettre de suivre et soigner les auteurs de violence, permettront aux victimes de rester dans le domicile.