Lutte contre les violences sexistes : le projet de loi définitivement adopté

LÉGISLATION - L'Assemblée a approuvé mercredi soir le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles qui avait fait l'objet d'un accord avec le Sénat. Le texte a pour objectif de renforcer la répression des viols et abus sexuels commis sur les mineurs, d'allonger le délai de prescription de certains crimes et de renforcer la répression du harcèlement sexuel ou moral.