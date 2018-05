Lutte ouvrière rejoint la "marée populaire"

La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon organise une manifestation le 26 mai 2018 pour exprimer son mécontentement face à la politique d’Emmanuel Macron. La CGT et d'autres formations associatives et politiques sont déjà mises dans les rangs. Lutte ouvrière a annoncé sa participation à cette "marée populaire". Nathalie Arthaud, porte-parole du parti, nous en dit plus.



