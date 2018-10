Macron, à chaque conversation sa polémique !

Ce jeudi, Emmanuel Macron était à Colombey-les-Deux-Églises en marge du 60ème anniversaire de la constitution de la cinquième République. Et comme à son habitude, le président n'a pas pu s'empêcher de créer la polémique avec ses phrases. Cette fois-ci, c'est celle-ci qui a retenu l'attention : "le pays se tiendrait mieux si les Français arrêtaient de se plaindre". A force de toujours agir ainsi, on a surtout l'impression que c'est sa stratégie de communication et qu'il l'assume de plus en plus. Mais est-ce que cela marche forcément ? Pourquoi Emmanuel Macron se permet-il autant de liberté de parole ?



Ce vendredi 5 octobre 2018, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", nous parle de la phrase polémique qu'Emmanuel Macron a dite en marge de son déplacement à Colombey-les-Deux-Églises. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 05/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.