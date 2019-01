Macron à Grand Bourgtheroulde : les gendarmes se préparent

Le Grand débat national a été lancé ce 15 janvier 2019. Emmanuel Macron a décidé de commencer la première étape de ses consultations à Grand Bourgtheroulde, dans le département de l'Eure. La région a été placée sous haute sécurité dans un contexte compliqué pour le chef de l'État. De nombreux gendarmes ont été mobilisés et les routes ont été fermées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.