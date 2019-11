Macron à l’université d'Amiens : "Notre pays est trop négatif"

Le chef de l’Etat a appelé les jeunes à "affronter les difficultés", cherchant à les convaincre "d’être quand même positifs et d’avancer". Un échange qui n’a pas plu à l’opposition, alors que les questions de la précarité étudiante et de l’écologie sont brûlantes, et que le mouvement des gilets jaunes a soufflé sa première bougie.

"On a l’impression, si on écoute collectivement, si on branche la radio, qu’on allume la télé, que tout est terrible", a déploré le chef de l’Etat. Sur les conditions de vie étudiantes, il a invité son auditoire à prendre "deux pas de recul" et de comparer la situation française à celles des autres pays.

S’il a reconnu que l’acte désespéré d’un étudiant de 22 ans qui a tenté de s’immoler par le feu à Lyon illustrait "les difficultés" de certains étudiants, le président de la République a insisté sur les mesures prises depuis le début du quinquennat, évoquant la suppression des 217 euros de cotisation à la Sécurité sociale étudiante. «"C’est nettement supérieur à la baisse de cinq euros des APL", s’est-il félicité.