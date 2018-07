Macron annonce l'ouverture du droit de vote à toutes les personnes handicapées mentales mises sous tutelle

La secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, avait déjà pris position sur la question. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé ce lundi l'ouverture prochaine du droit de vote pour toutes les personnes handicapées mentales mises sous tutelle.





"C'est aussi une politique de retour vers la citoyenneté pleine et entière que nous assumerons et celles également pour ces personnes, y compris celles sous tutelle, d'un retour au droit de vote", a déclaré Emmanuel Macron devant l'ensemble des députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles.





"C'est une excellente nouvelle, se réjouit-on dans l'entourage de la secrétaire d'Etat. On remet les personnes handicapées dans leur vrai droit de citoyen – c’est une mesure forte sur la place de ces personnes en France".