Macron annonce le recouvrement des pensions alimentaires impayées par la CAF : est-ce vraiment une nouveauté ?

En février dernier, Stéphanie Lamy, co-fondatrice de l’association "Abandon de famille – Tolérance zéro", qui lutte contre les violences économiques faites aux femmes et aux enfants, expliquait à LCI les limites de l'allocation de soutien familial. "Tout d’abord, elle n’est versée que si la mère séparée ne vit pas de nouveau en couple. Ensuite, les délais, comme tout ce qui est traité par la CAF, sont très longs. Si on peut déposer un dossier à partir du premier mois de non-paiement ou paiement partiel, le versement de l’ASF intervient des mois après et les saisies n’interviennent qu’au bout de 8, 10, 12 mois. Et surtout, si les ayants droit ont eu recours à d’autres procédures civiles de recouvrement – huissiers, trésor public – ils n’ont pas le droit à l’ASF. Les procédures civiles sont mutuellement exclusives. Par exemple, il n’est pas possible de saisir un huissier quand un dossier est en cours à la CAF."





Elle préconisait la "création d’une agence de gestion des contributions alimentaires", sur le modèle de ce qui existe déjà au Québec. "Une fois que les sommes seraient fixées, elles seraient enregistrées à l’organisme, rattaché au trésor public pour pouvoir profiter de leurs fichiers et de leur force exécutoire. Le débiteur verserait l’argent à l’agence, et l’agence verserait quoi qu’il arrive les sommes fixées par homologation, par le juge, par la CAF, à la personne censée les recevoir."