Macron arrive en Nouvelle-Calédonie, 30 ans après l'assaut de la grotte d'Ouvéa et en pleine campagne pour la souveraineté

Emmanuel Macron sera le premier chef de l'Etat à se rendre sur place depuis ce drame, qui a traumatisé la population. Une visite qui suscite toujours des désaccords au sein de la population de l’île. Dès le 16 avril, les habitants de la tribu de Gossanah avaient exprimé leur refus que le chef de l’Etat se rende sur place le 5 mai "jour de deuil et de recueillement des familles".





Mercredi 2 mai, une trentaine de personnes, arborant des drapeaux kanaks et des banderoles hostiles à Emmanuel Macron, a manifesté pacifiquement devant la gendarmerie de Fayaoué et devant le mémorial situé à Hwadrilla. En revanche, le "comité du 5 mai" d'Ouvéa, soutenu par la commune et la province des îles Loyauté, souhaitent la venue du président de la République, ainsi que de nombreux habitants. Le président Macron n'ira pas à la grotte elle-même. La mémoire de ces événements "douloureux et complexes" est régulièrement célébrée sur ces sites commémoratifs et pas à la grotte, justifie l'Elysée.





Emmanuel Macron "veut honorer les morts, les familles mais aussi saluer toutes les réconciliations" qui ont eu lieu depuis entre les familles et les gendarmes, poursuit l'Elysée qui insiste sur une visite marquant la "fin d'un processus exemplaire et historique".