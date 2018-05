Trump, Poutine... Macron justifie sa relation "personnelle" (et parfois "tactile") avec ses homologues

Les accolades, petits gestes d'attention et autres apartés souriants avec Donald Trump ? Emmanuel Macron assume tout. Critiqué pour sa rencontre du mois d'avril lors d'un déplacement aux Etats-Unis, jugée surjouée et surtout inutile par l'opposition - elle n'a pas empêché Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien -, le chef de l'Etat a justifié vendredi le type de relation qu'il a nouée avec le président américain, comme avec le président russe, lors d'une interview sur BFMTV en marge d'un déplacement à Saint-Pétersbourg.





"Nos relations peuvent être chaleureuses ou tactiles. Est-ce l'essentiel ? Non. Est-ce naturel ? Oui", a justifié Emmanuel Macron. "On se comporte dans une dynamique personnelle et humaine. Cela ne nous a pas empêchés de dire nos désaccords. Est-ce que cela a un impact sur l'opinion publique ? Sur le Congrès américain ? Oui".