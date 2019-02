Macron au dîner du Crif : la honte "ne doit plus ronger les victimes, elle doit accabler les agresseurs"

Emmanuel Macron a participé le 20 février 2019 au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France. Dans son discours, le chef de l'Etat a annoncé qu'il voulait tracer de "nouvelles lignes rouges" pour lutter contre l'antisémitisme. D'ailleurs, une nouvelle loi va renforcer la pression sur les opérateurs de réseaux sociaux pour lutter contre les propos racistes et antisémites.



