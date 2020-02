Macron au Salon de l'agriculture : ses sujets d'entente... et de discorde avec les agriculteurs

D'abord dans une interview à plusieurs titres de la presse quotidienne régionale, où il a assuré de son soutien les agriculteurs victimes d'"agribashing", l'expression consacrée par les représentants de la profession pour dénoncer différentes actions, allant de la simple revendication aux actes de vandalisme, visant à dénoncer les pratiques de la profession. "Nous sentons aujourd’hui une tension forte dans la société et il faut à la fois protéger les agriculteurs contre les stigmatisations dont ils sont l’objet et réussir la transformation du modèle agricole", a déclaré, pour leur défense, le chef de l'Etat. "Les tensions, on les sent sur l'élevage et le bien-être animal, sur l'agriculture et l'utilisation des pesticides. Je ne tolérerai aucune violence à l’encontre des agriculteurs", a-t-il assuré.

Un message reçu cinq sur cinq par la FNSEA, l'organisation ultra-majoritaire de défense des intérêts de la profession. Sur LCI, la présidente du syndicat Christine Lambert a apprécié : "C’est un vrai soutien car il a aussi dit qu’il y avait des bâtiments qui avaient été brûlés, des agriculteurs qui avaient subi le 40e cambriolage en l’espace de trois ans."