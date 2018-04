Macron aux Etats-Unis : comment les présidents français ont laissé leur empreinte outre-Atlantique

Avec 12 visites aux États-Unis pendant ses deux mandats, Jacques Chirac est le président français qui s'est le plus rendu outre-Atlantique. Et force est de constater qu'avant 2003 et le refus de participer à la guerre en Irak, Jacques Chirac était très aimé. Lors de sa visite d'État de février 1996, il provoque le fou rire de son homologue américain Bill Clinton lors d'une conférence de presse où se dernier est placé à la gauche de Chirac. "Le président Clinton a indiqué qu'il était 'à gauche d'Attila', alors je voudrais vous dire que je ne me suis pas senti visé", déclare le chef d'État français.





Président le plus américanophile jusqu'ici, il est décrit par le Washington Post comme "le plus célèbre des cuistots de hamburgers qui ait jamais travaillé dans un Howard Johnson", du nom d'une chaîne de restaurants US où Jacques Chirac a travaillé, à l'époque où il avait une petite amie américaine. Sans parler de son appétence pour la bière. Au-delà de l'anecdote, Jacques Chirac annonce notamment que la France est disponible pour revenir dans le commandement militaire intégré de l'Otan, après l'avoir quitté en 1966.





C'est aussi le premier chef d'État étranger à rencontrer Georges W. Bush après son élection en 2000, et le premier président à se rendre aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Sur des images restées célèbres, Jacques Chirac survole en hélicoptère les ruines encore fumantes du World Trade Center.