Macron aux Etats-Unis en visite d'État : quelle différence avec une visite officielle, une visite de travail ou privée ?

Dîner entre chefs d'États, visites de lieux historiques hautement symboliques, discours devant les représentants de la nation, et autres honneurs divers... Le programme de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis doit témoigner de l'amitié entre les deux pays. C'est précisément le but d'une visite d'État qui, par son protocole bien particulier, est le rang le plus élevé dans la hiérarchie des visites de représentants étrangers.





En dessous de la visite d'État, dans l'ordre protocolaire, on trouve la visite officielle, la visite de travail puis la visite privée. "Du degré de classification dépendent notamment le programme, l’organisation et les moyens mis en place par la France pour la visite ainsi que le type d’honneurs qui seront rendus au visiteur étranger", peut-on lire sur le site du ministère des Affaires étrangères. Côté français, il y a généralement 3 à 5 visites d'État chaque année, contre quelques dizaines de visites officielles, et quelques centaines de visites de travail ou de visites privées.