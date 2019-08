Macron-Bolsonaro : le ton monte

L'Amazonie est en proie aux flammes depuis plusieurs semaines. Plus de 2 000 départs de feu ont été recensés en 48 heures. Emmanuel Macron dénonce les mensonges de Jair Bolsonaro sur ses engagements climatiques. Il remet donc en cause le traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Le Brésil est vivement critiqué. Le chef de l'État monte au créneau et parle de crise internationale et ajoute le sujet au programme du G7. Jair Bolsonaro, lui, crie au colonialisme.



