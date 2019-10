"Macron, c'est un petit joueur" : quand François Fillon tacle la gestion de la crise des Gilets jaunes

TACLE - L'ex-Premier ministre s'est exprimé à la télévision suisse ce jeudi, revenant notamment sur la crise des Gilets jaunes, mal gérée selon lui par Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron ? "Un petit joueur", estime François Fillon. Interrogé sur l'actualité française lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision suisse RTS, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017 a livré son opinion sur le bilan du chef de l'Etat à la tête du pays, et notamment le mouvement des Gilets jaunes. Une crise mal gérée selon lui. "Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose, cette affaire de Gilets jaunes", fait valoir l'ex-locataire de Matignon. "Il y a eu au maximum des manifestations 150 000 à 180 000 personnes dans toute la France."

"Je vais être un peu prétentieux mais quand j'ai fait la réforme des retraites, j'ai mis 2 millions et demi de personnes dans la rue. (...) Macron, c'est un petit joueur ! Il a reculé parce qu'il y a cette puissance du système médiatique et des réseaux sociaux qui fait croire que le pays est à feu et à sang. Si cette crise a déstabilisé un gouvernement légitime venant d'être mis en place, ce n'est pas bon signe", insiste-t-il au micro de la RTS.