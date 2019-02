Macron critique les partenaires sociaux

Mercredi dernier, les négociations sur l'assurance-chômage ont été vouées à l'échec. Le chef de l'Etat reproche alors aux partenaires sociaux de ne pas réussir à trouver un compromis sur ladite réforme. "On est dans un drôle de système ! Chaque jour, on dit corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire. Et quand on donne la main, on dit mon bon monsieur, c'est dur, reprenez-la...", a-t-il lâché. Des propos qui ont suscité de vives réactions. Emmanuel Macron a-t-il raison de s'en prendre aux partenaires sociaux ?



Ce vendredi 22 février 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", nous parle de la critique d'Emmanuel Macron envers les partenaires sociaux. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 22/02/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.