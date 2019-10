Macron en visite à Mayotte : en quoi consiste l’opération "Shikandra" ?

SHIKANDRA - Emmanuel Macron est attendu à Mayotte afin de constater le déploiement du plan "Shikandra", qui a comme objectif de lutter contre l'immigration clandestine, raison de la colère de nombreux habitants.

C’est une source d’inquiétude, et parfois de colère. Avec près de la moitié (48%) des habitants étrangers, selon l'Insee, l’immigration est un phénomène singulier dans le plus jeune département français. A titre comparatif, ce ratio n’est que de 6,5% à l’échelle nationale. Au printemps 2018, les Mahorais avaient donc choisi d’alerter sur l’immigration illégale - un étranger sur deux est clandestin (Insee) - l’accusant d'être responsable de l'insécurité et de la saturation des services publics. Pour protester, ils avaient bloqué les routes pendant près de six semaines, paralysant la circulation et l'ensemble de l'économie de l'île.

C’est pourquoi Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a présenté le 26 août dernier cette opération "Shikandra", du nom d'un poisson qui mord quand on s'approche de son nid. Ce plan "civilo-militaire", comme le décrit le gouvernement, doit permettre de "renforcer" la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Et ce en quatre "axes".