Macron-Erdogan : des relations compliquées sous le signe de la "realpolitik"

Après son élection, Emmanuel Macron a pourtant dû composer avec le dirigeant de ce pays stratégiquement incontournable. Qu'ils l'aient voulu ou non, les échanges entres les deux hommes se sont multipliés durant six mois, sur fond de conflit syrien, de lutte contre le terrorisme, et plus récemment de l'escalade au Proche-Orient après la reconnaissance de Jerusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump. "La scène internationale n'a pas grand chose de cool, vous savez", confiait-il, fin août, dans un entretien au Point. "Je suis aussi celui qui est obligé de parler avec Erdogan toutes les semaines."





Un échange régulier qui a aussi été provoqué par l'arrestation en Turquie des journalistes français Loup Bureau (plus de 50 jours de détention) et Mathias Depardon (un mois de détention), accusés de complicité avec le "terrorisme", finalement expulsés vers la France au terme des discussions entre les dirigeants.