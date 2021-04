Macron veut "plus de bleu dans les rues" : "Ça sonne très Sarkozy", selon Jérôme Fourquet

Par voie de presse ou une visite à Montpellier, Emmanuel Macron a décidé de passer à l’offensive à un an de l’élection présidentielle et d’investir un sujet cher à la droite : la sécurité. Dimanche 18 avril, dans un entretien donné au Figaro, le chef de l’État a annoncé la création à Montpelier d’une "école de guerre avec de la formation continue" pour les policiers et promis de tenir son objectif de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires d’ici la fin de son mandat. "Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu’en 2017. Ça rassure les gens, ça dissuade les délinquants", a-t-il déclaré.