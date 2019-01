Macron et Philippe voient leur cote de popularité remonter

REBOND - Selon un sondage Ifop-Fiducial, la cote de popularité du chef de l'État enregistre un léger rebond en janvier, avec 28% d'opinions positives, en hausse de 5 points par rapport à décembre, ce qui constituait un plus bas inédit après 1 an et demi de mandat. Celle du Premier ministre s'établit désormais à 33%, soit une hausse de 7 points.