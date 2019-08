Macron et Sarkozy à la cérémonie du débarquement de Provence : pourquoi ils soignent leurs apparitions communes

Les deux hommes ont toujours eu de bonnes relations, et semblent s'apprécier sur le plan personnel. Dans son livre Passions, Nicolas Sarkozy ne tarit pas d'éloge sur le jeune président. Tout d'abord, il a apprécié d'être invité à l'Elysée pour un "dîner amical" deux mois après l'élection de Macron. "Avec délicatesse, au téléphone, il me demande si revenir à l’Elysée me gênait" raconte le locataire des lieux de 2007 à 2012. Il a également été "touché" que son prédécesseur ait envoyé deux motards pour escorter la dépouille de sa mère Andrée lors de son décès en décembre 2017. "En arrivant avec Carla pour chercher son cercueil et l’amener à l’église, j’eus la surprise de trouver deux motards de la police pour accompagner sa dépouille. C’était une attention du président Macron, qui m’a touché" écrit-il dans ses mémoires politiques.