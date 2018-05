Macron fustige "les pyromanes indignés" du 1er-Mai : "Manu, ta manœuvre elle est grossière !", répond Corbière sur LCI

"La fête à Macron, le 5 mai, on la veut festive, revendicative et absolument non-violente, a poursuivi François Ruffin. On met tout en oeuvre pour son bon déroulement. On fait ce que la préfecture nous demande de faire, nous retrouver place de l'Opéra et non au Louvre, passer par la place de la République. On met en place deux services d'ordre". Et de tacler au passage le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre : "Je préférerais qu'(ils) mettent toute leur énergie à assurer la sécurité du cortège plutôt que de créer la polémique". En allusion au 5 mai, Edouard Philippe avait appelé mercredi "chacun à bien mesurer ses propos" en particulier "tous ceux qui détiennent une responsabilité par leur mandat, leur fonction".









Sur LCI, Alexis Corbière a dénoncé les propos du président estimant qu'il créait "le sentiment que manifester contre lui n’est plus légitime parce qu’il met un signe égal entre manifester contre sa politique et les casseurs". "Ça fait un siècle dans ce pays qu’on manifeste le 1er mai. Normalement, ça se passe bien mais depuis quelques années, il y a des casseurs que nous désapprouvons, a développé le député La France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Il y a un phénomène qu’on appelle les blacks bloc, cette ultra gauche violente qui n’est pas la même chose que nous, que la France insoumise, que Jean-Luc Mélenchon".





"Comment est-il possible alors qu’on sait depuis une semaine qu’il va y avoir ces militants, pourquoi plus de 1000 personnes peuvent pendant un temps assez long faire de la casse devant les caméras ?", s'interroge le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Macron nous traite de pompiers pyromanes mais moi je m’interroge sur les pompiers incompétents. Je ne parle pas des policiers mais je parle des consignes politiques qui consistent à dire : pour affaiblir le mouvement social, le ridiculiser, on va le comparer aux casseurs. Je ne suis pas un casseur et je dis aux casseurs 'vous êtes des abrutis, des imbéciles et votre combat n’est pas le nôtre'. (…) "Manu, ta manœuvre elle est grossière", poursuit il. "Je désapprouve les casseurs mais je désapprouve ceux qui veulent instrumentaliser ça comme le fait le président".