Macron : le changement, c'est maintenant ?

Cette rentrée politique se ferait-elle avec un nouveau président de la République ? Alors qu'il a toujours été jugé arrogant et donneur de leçon, Emmanuel Macron semble s'être métamorphosé à Biarritz. Il a changé de ton et de style, pour devenir à la fois ferme et précis, tout en jouant la confidence. Plus étonnant encore, les députés de la majorité sont dans le même état. Le chef d'État se serait-il converti ? Des points communs avec François Hollande ? À quoi s'attendre ?



