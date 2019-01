Macron : le retour aux sources !

Emmanuel Macron et Angela Merkel signent ce mardi un nouveau traité pour renforcer la relation franco-allemande. Après avoir vanté l'attractivité du pays auprès des patrons et des investisseurs étrangers, il réaffirme la coopération avec l'Allemagne. On est en train de retrouver un président pro-business, pro-européen, libéral et réformiste qui promet de tout changer. Comment expliquer ce changement ? Est-il en phase de reconquête ?



