Macron, McFly et Carlito et le "regret" de 2017 : Hollande distribue les punchlines sur Twitch

"On est en train de casser internet", a commenté, pas peu fier, le présentateur depuis son domicile, d'où il avait convié François Hollande. Lequel n'a pas boudé son plaisir en répondant à une ribambelle de questions, sur son mandat ou sur l'actualité plus récente. "Je ne savais pas très bien à quoi je m'exposais, mais c'est surtout le côté interactif qui m'a plu", a détaillé l'ancien chef de file socialiste. "Le fait que Samuel Etienne ait réussi à créer une ambiance que je retrouve ici, non pas que les questions soient complaisantes ! J'en vois beaucoup qui portent sur les critiques de mon mandat... et c'est nécessaire !" Il n'est pas le premier homme politique à avoir recours à Twitch, qui réunit à l'origine les amateurs de jeux vidéos.

Twitch continue de prouver sa popularité chez les figures politiques. Après Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon, qui ont popularisé l'outil, l'ancien président de la République a fait son arrivée sur la chaîne de l'animateur et journaliste de France Télévisions Samuel Etienne. Un live de plus de deux heures qui avait été visionné plus de 620.000 fois en quelques heures seulement, avec un pic à 84.000 internautes au plus fort de son audience.

Le Corrézien suit toutefois de près l'actualité du chef d'État et n'a pas manqué de visionner la vidéo des Youtubeurs McFly et Carlito pour promouvoir les gestes barrières dans le cadre d'un défi lancé par Emmanuel Macron. Je me souviens a fait plus de 10 millions de vues en seulement quelques heures sur YouTube. Pas de quoi émouvoir l'invité : "J'ai compris qu'il valait mieux faire des gestes barrières... y compris par rapport à la chanson".

Hors de question, bien entendu, de prendre la parole sans parler de la prochaine élection présidentielle. Un scrutin dont les premiers sondages annoncent qu'il verrait un éventuel second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, beaucoup plus serré qu'en 2017. Sauf à ce que les candidatures de gauche parviennent à s'unir. Ce que François Hollande a du mal à voir venir. "Soyons lucides, non. Il n'y aura pas un candidat unique de la gauche, sauf si les électeurs en décident. Ce n'est pas au parti politique ou au candidat de dire : 'Je vais m'écarter ou me rallier à tel candidat'. [...] Les sondages d'aujourd'hui indiquent que la gauche est dispersée."

Et alors que les signes d'un renoncement des électeurs de gauche au "barrage républicain" prend consistance, François Hollande appelle les électeurs à se mobiliser dans les urnes pour éviter d'avoir à faire à choisir entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. "Si on ne veut pas se retrouver dans ce scénario, faisons en sorte qu'il y ait deux grandes forces républicaines, droite et gauche, qui se retrouvent", s'est-il exclamé. "On a besoin de bons débats démocratiques et bons clivages." Manière de dire que celui introduit entre libéraux et nationalistes qui prévaudrait au second tour de la présidentielle n'est pas le bon. Autant d'évocations qui donnent des regrets à François Hollande, qui livre son plus grand regret : "ne pas s'être représenté" aux à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017.