Macron ne s'avoue "pas vaincu" à parvenir à réconcilier les Français

En 2017, son objectif était de réconcilier les Français. Plus de trois ans après, la crise des Gilets jaunes est passée par là, tout comme les débats sur le racisme, les violences policières ou encore la laïcité. Alors que la société paraît de plus en plus divisée, le président de la République pense-t-il à renoncer ? "Jamais ! Je ne m'avoue pas vaincu d'abord parce que dans la position où je suis, je n'en ai pas le droit", répond-il dans un entretien fleuve à L'Express, publié mercredi 23 décembre.

Pour cela, l'hôte de l'Elysée veut notamment s'appuyer sur les "patriotes et Européens", "portés par la volonté de créer, d'entreprendre, de prendre pour notre pays et notre continent des risques pour bâtir un avenir commun". Selon lui "la capacité française à retrouver son destin passe par cette Europe, plus souveraine". Et d'ajouter : "Ceux qui veulent relever le gant, qui croient en la grandeur, n'ont jamais été la majorité". "Mais le monde change, la génération qui est là n'est pas celle d'hier. Les patriotes sont de plus en plus nombreux", assure-t-il,