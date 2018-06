Macron ne voit "pas d'ambiguïté" dans ses liens avec Philippe de Villiers

Philippe de Villiers était présent à la réunion comme fondateur du Puy du Fou, l'un des parcs de loisirs les plus populaires en France. L'ancien chef de file du Mouvement pour la France n'a plus de mandat politique. Se présentant comme "libre, totalement libre", Philippe de Villiers a indiqué avoir "noué une amitié avec lui (Emmanuel Macron) et son épouse". Mais "il n'est pas aligné sur mes idées et je ne suis pas aligné sur les siennes".