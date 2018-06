Macron offre le Journal d'un Curé de campagne au pape François : à chaque président de la République son cadeau (plus ou moins de bon goût)

Question protocole et marques de respect, c’est sans doute De Gaulle qui en a le plus fait. Epoque oblige, sans doute, et ces gestes ne passeraient plus aujourd’hui. Rien ne l’y oblige, et pourtant, en rendant visite au pape en juin 1959, De Gaulle s’agenouille devant le pape, et baise son anneau. Il lui fait cadeau du manuscrit d’une bible du XIVe siècle sur parchemin. A noter qu’aujourd’hui, si les présidents offrent des cadeaux avec des allusions à la religion, ils s’orientent sur des présents et des auteurs bien laïcs.