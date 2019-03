Macron : où est passé Jupiter ?

Affaibli par la crise sociale et les départs au sein du gouvernement, Emmanuel Macron semble de plus en plus isolé. En effet, il n'est plus le même Jupiter qu'en 2017. Au début de son quinquennat, le président faisait tout et commandait tout. Deux ans après, le maître des horloges a perdu la maîtrise du tempo. Emmanuel Macron a-t-il perdu son autorité ?



