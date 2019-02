Macron ouvre la porte à un référendum le 26 mai

L'hypothèse d'un référendum, organisé lors des élections européennes, semble se confirmer. Emmanuel Macron réfléchit ce dimanche 3 février 2019 à cette solution et devrait trancher dans les prochains jours. Enveloppes et bulletins auraient déjà été pré-réservés, selon le JDD.



