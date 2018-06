Macron posant avec des danseurs à l'Elysée : la photo fait réagir l'opposition

L'image inattendue de la soirée élyséenne a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, le plus souvent amusées. Mais elle n'a pas manqué, non plus, de faire réagir des responsables de l'opposition, Rassemblement national (ex-FN) et Les Républicains en tête, manifestement choqué que l'Elysée puisse accueillir ces artistes.





Ils faisaient référence pour certains à la mise au point sévère d'Emmanuel Macron qui recommandait à un collégien, le 18 juin, de l'appeler "Monsieur le Président", et pour d'autres au propos tenus par Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle, lorsqu'il affirmait qu'il n'y a "pas de culture française".