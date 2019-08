Poutine à Brégançon : avant le chef du Kremlin, ces dirigeants étrangers reçus au fort par les présidents français

C’est toujours dans la moiteur du mois d’août qu’Emmanuel Macron a rencontré la cheffe du gouvernement au Royaume-Uni. Alors que pointe le risque d'une absence d'accord sur le Brexit , Londres lance une offensive diplomatique pour plaider sa cause. Un arrêt au fort de Brégançon est alors organisé pour le 3 août. Dans une des cours de l'"Elysée du sud", Theresa May et Emmanuel Macron discutent, accompagnés chacun de trois diplomates.