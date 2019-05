Macron : quel bilan après deux ans à l'Élysée ?

Après deux ans à l'Élysée, l'heure est au bilan pour Emmanuel Macron. On peut dire que le chef de l'État a connu deux phases. Du 7 mai 2017 au 18 juillet 2018, il était dans une phase ascendante où rien ne lui résistait. Non seulement les sondages étaient avec lui mais il a aussi lancé plusieurs réformes. À l'époque, il pouvait tout faire. Le 18 juillet avec l'affaire Benalla, tout bascule et c'est le début de la chute de son image. Depuis, il n'est plus respecté de la même manière et a perdu la maîtrise du temps. Comment expliquer ce revirement ? Quid de l'avenir d'Emmanuel Macron au pouvoir ?



