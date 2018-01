Macron reçoit le président turc Erdogan à l'Élysée

Ce vendredi 5 janvier 2018, le président turc Recep Tayyip Erdogan a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macro. Le terrorisme et la lutte contre l'État islamique étaient au coeur de la discussion de ces deux chefs d'État. Ils ont également signé des contrats dans le domaine de la défense aérienne.



