Macron regonfle ses troupes et fixe de nouvelles priorités après les retraites

"Vous catalysez la violence. De manière inqualifiable, injuste et disproportionnée. Avec les retraites, tout ressort. Tous les ressentiments sont en train de ressortir, ça tombe sur nous. Parce que l'on a agité la société", a-t-il dit. "On ne peut pas se laisser enfoncer", "il faut être fiers d'être des amateurs quand on voit les résultats qu'ont obtenus les soit-disant professionnels de la politique", a-t-il ironisé.

Le président a conclu vers 22 heures par un mise au point sur ses priorités : gagner la bataille des retraites en respectant le calendrier et ouvrir de nouveaux sujets comme la recherche et développement, la sécurité et l'environnement. Mais aussi entériner le changement de méthode voulu pour l'acte 2 du quinquennat, axé sur la "transparence" et "cinq à dix sujets simples qu’on scandera partout pour être associés à ça", plutôt que "des choses compliquées". Avec quelques conseils, comme celui d'employer des arguments simples pour convaincre du bien-fondé de la réforme des retraites.