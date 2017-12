Macron seulement 34e du Top 50 du JDD, symbole d'un personnel politique boudé par les Français

Dans le classement 2017, on retrouve Jacques Chirac en 40e position, suivie de Marine Le Pen à la 46e position. Nicolas Hulot vient conclure ce classement politique en se classant à la 47e place (la plus forte chute de l'année). Le ministre de l'Ecologie a pourtant longtemps fait partie du premier tiers du classement et s'était même hissé à la 3e place en 2006. Difficile de ne pas y voir l'effet des premiers mois difficiles de l'ancien militant écologiste et ex-présentateur au sein du gouvernement d'Edouard Philippe.





Les autres femmes et hommes politiques testés dans ce sondage font chou blanc. Ni Edouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, Laura Flessel, François Hollande et Anne Hidalgo ne figurent dans le classement. Pas plus de chance pour la Première dame Brigitte Macron. Ce "désamour est une tendance lourde depuis plusieurs années", analyse le directeur adjoint de l'Ifop Frédéric Dabi pour le JDD.