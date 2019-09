Macron tance ses ministres : "Si vous ne changez pas les choses, c'est vous qui serez changés"

PRESSION - Ambiance tendue en cette rentrée gouvernementale. Insatisfait du rythme d'application des réformes votées, Emmanuel Macron a adressé un avertissement solennel à ses ministres pour qu'ils mettent sous pression leurs propres administrations.

Ambiance surveillance innovante au gouvernement. Un gadget aux airs de "start-up nation" fait parler le landerneau politique, lundi 16 septembre. D'après des informations d'Europe 1, du Figaro ou encore BFM TV, l'Elysée a mis en place une application qui permettrait au chef de l'Etat de suivre plus facilement les dossiers chauds du moment. Et gare à ceux qui lambineraient en route. les caractéristiques de "l'acte 2" du quinquennat, qui promet d'être assis sur une plus grande concertation et une écoute plus développée de la part du gouvernement, ne s'appliquent pas pour les ministres.

En effet, l'heure n'est plus à la patience, chez Emmanuel Macron. D'après les retours obtenus par LCI du séminaire de rentrée gouvernemental, le discours tenu par le président a jeté un froid chez les membres du gouvernement. L'un d'entre eux a ainsi euphémisé : "C'était assez... vertical". En substance, le président de la République a exigé du concret, des résultats. Et menacé : "Si vous ne changez pas les choses, c'est vous qui serez changés." Un recadrage que l'Elysée n'a pas souhaité relever : "On ne commente pas les rumeurs de presse, mais oui, le président suit les dossiers".