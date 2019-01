Vers un référendum à choix multiples à l’issue du grand débat national ?

Au lendemain du discours de vœux de nouvelle année d'Emmanuel Macron, de multiples questions se posent concernant les choix à venir du gouvernement pour répondre à la colère des Français, et plus précisément du mouvement des Gilets jaunes. Si un grand débat national, qui doit se tenir de mi-janvier à mi-mars, est d'ores et déjà lancé pour permettre "à toutes et tous de débattre de questions essentielles", une autre idée est envisagée au sein du pouvoir.