Macron veut "responsabiliser" les pauvres : "C'est insupportable! Notre système est l'un des plus performants au monde"

LCI : Emmanuel Macron dit vouloir une "justice sociale effective". Que lui conseillez-vous pour qu'il y parvienne ?

Louis Maurin : C'est heureux ! Ensuite, en disant cela, Emmanuel Macron suscite des attentes très fortes. Il ne faudrait pas qu'il se passe ce qui s'est passé avec ses prédécesseurs, c'est-à-dire de grands discours et pas d'actes, car c'est ce décalage qui nourrit le populisme. Enfin, si l'objectif est d'avoir une justice sociale effective, pourquoi s'est-on empressé de flexibiliser le marché du travail au détriment des jeunes et d'offrir 5 milliards aux plus riches en baissant l'ISF ? Ça représente la moitié du budget du RSA. Faisons crédit à Emmanuel Macron, s'il fait ce qu'il dit. En revanche, qu'il ne présente pas des pseudo-mesures comme la réduction de la taille des classes de CP dans l'éducation prioritaire comme des mesures sociales. Ça ne concerne que 8% des classes et qu'un quart des personnes les plus démunies. Selon moi, une politique sociale effective agit sur plusieurs piliers. D'abord il faut agir sur les populations qui souffrent le plus : les plus jeunes, en les faisant bénéficier des minimas sociaux, et les personnes âgées démunies, qui sont dans une situation très délicate. Ça coûtera de l'argent, mais ça ne se résume pas à une question de moyens. Ensuite, il faut agir sur l'accès au logement, particulièrement pour les jeunes. Dans les métropoles, il y a un transfert de richesse vers les bailleurs qui est considérable. Emmanuel Macron peut s'inspirer de ce qui a été fait sous Nicolas Sarkozy en termes de renouvellement urbain, notamment avec Jean-Louis Borloo, même si ce dernier est plutôt mis au placard en ce moment. Enfin, le troisième point, c'est l'école, si on veut agir en amont. Mais des replâtrages comme Parcoursup ou le doublement de 8% des classes de CP sont insuffisants. Il faut moderniser l'école française, caractérisée par la mémorisation, la notation et la sur-compétition, en s'inspirant de nouvelles méthodes pédagogiques. Et même si ce n'est pas qu'une question de moyens, il faut savoir que la France a les taux d'encadrement dans les petites classes les plus mauvais des pays occidentaux.