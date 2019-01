Maintenir la taxe d'habitation pour les plus riches : Gérald Darmanin rouvre encore le débat

Le tâtonnement se poursuit autour de la taxe d'habitation. Après Bruno Le Maire, c'est au tour de Gérald Darmanin d'évoquer la possibilité de revoir la copie sur cette réforme pourtant emblématique du quinquennat.





Interrogé par les lecteurs du Parisien, le ministre de l'Action et des Comptes publics se dit "personnellement" favorable à la suppression totale de la taxe d'habitation, qui correspond à un engagement solennel d'Emmanuel Macron. Mais selon lui, le chef de l'Etat "a souhaité que ce sujet soit discuté dans le grand débat national" - avec cette hypothèse récurrente de maintenir la taxe pour les plus aisés. "Ce qui a choqué les gens, c'est l'expression '20% des Français les plus riches' en parlant d'un célibataire gagnant plus de 2.500 euros. Mais je pense que la question peut se poser pour les Français qui payent 15.000, 20.000 ou 30.000 euros de taxe d'habitation, soit moins de 1% des contribuables", estime Gérald Darmanin.