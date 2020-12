Marseille : Rubirola sur le départ, et maintenant ?

"Nous formons un binôme et je souhaite que notre binôme continue mais s'inverse et que Benoit devienne maire. C'est de son énergie et son expérience dont Marseille a besoin aujourd'hui." Voilà ce qu'a déclaré mardi après-midi la maire de Marseille Michèle Rubirola. Pour des raisons de santé, et parce qu'elle estime ne pas pouvoir donner assez d'énergie à la gestion des affaires de la ville, l'écologiste a démissionné et fait part de son souhait de voir son premier adjoint socialiste lui succéder. Mais l'histoire est-elle déjà écrite pour autant ?