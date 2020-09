Maires agressés : Eric Dupond-Moretti publie une circulaire durcissant les poursuites

Rappelant que 263 affaires ont été signalées par les parquets généraux en 2019 - dont 41% constituent des atteintes aux personnes -, le garde des Sceaux appelle les procureurs généraux à mettre en oeuvre "une politique pénale empreinte de volontarisme, de fermeté et de célérité et d'un suivi judiciaire renforcé des procédures pénales les concernant".

La circulaire prévoit, concernant les insultes proférées à l'égard d'un élu, que la qualification "d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public" soit retenue, plutôt que la seule qualification d'injure. Ce type d'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende s'agissant d'une personne dépositaire de l'autorité publique, et de six mois et 7500 euros d'amende si la personne est chargée d'une mission de service public.

En outre, la circulaire exige "une réponse pénale systématique et rapide" de la part des parquets, "qui éviteront de simples rappels à la loi et privilégieront le déferrement". Les peines d'interdiction de paraître sur le territoire de la commune et l'affichage de la décision sont également recommandés. Pour les faits les plus graves, la circulaire préconise la comparution immédiate du suspect.